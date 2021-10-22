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Маркус Гисдоль прокомментировал поражение от «Галатасарая»

Маркус Гисдоль прокомментировал поражение от «Галатасарая»
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Главный тренер московского «Локомотива» Маркус Гисдоль прокомментировал поражение от турецкого «Галатасарая» (1:0).

«Сегодня мне жалко команду. Мы показывали хороший футбол, но, к сожалению, не смогли реализовать шансы. Команда доминировала в первом тайме, но не смогла забить. После игры я сказал команде, что мы на правильном пути. Нужно поскорее забыть игру и начинать подготовку к новому матчу.

Как и ранее, шансы у нас есть. Конечно, мы осложнили себе жизнь после поражения. Мы приложим все усилия, чтобы улучшить позиции в группе. Мы коротко обменялись мнениями с Теримом, как и принято перед играми. У меня большое уважение к его работе. Это было плодотворное общение. Тем не менее, мы держали под контролем игру. Уверен, если бы мы забили, мы бы выиграли. К сожалению, судьба распорядилась иначе.

Почему не усилил атаку? У меня сегодня белая зависть к сопернику. У нас не было столько возможностей усилить игру. У нас травмированы игроки атаки — Анджорин, Камано. Поэтому не удалось усилить атаку, не было игроков нападения на скамейке.

На сколько они выбыли? Надеюсь, Анджорин в скором времени сможет выйти на поле на несколько минут. По Камано не готов делать прогнозов по восстановлению», — передаёт слова Гисдоля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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