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Марадишвили: думаю, дальше «Локомотив» будет только выигрывать

Марадишвили: думаю, дальше «Локомотив» будет только выигрывать
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Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили прокомментировал результат матча 3-го тура Лиги Европы с «Галатасараем» (0:1).

«Игра была непростая. Мы выглядели хорошо. Это только вторая игра под руководством Маркуса Гисдоля. Думаю, дальше всё будет лучше и мы будем только выигрывать.

Была очень непростая игра, в такой игре всё решают микромоменты. Я бы не сказал, что не хватало сил играть все 90 минут, все хорошо готовы физически», — передаёт слова Марадишвили корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, что «Галатасарай» забил единственный гол в матче на 82-й минуте. Олимпиу Моруцан пасом на ход запустил Керема Актюркоглу в атаку, Керем ворвался в штрафную и низом пробил в угол ворот мимо Маринато Гильерме.

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