Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Химки». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Актёр Баринов: пускай Гисдоль скажет спасибо Гильерме, без него счёт бы был 0:3!

Актёр Баринов: пускай Гисдоль скажет спасибо Гильерме, без него счёт бы был 0:3!
Комментарии

Актёр Валерий Баринов поделился эмоциями от матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы «Локомотив» — «Галатасарай».

«Даже говорить не хочется об этом футболе. Как можно начинать строить здание без кирпичей и цемента. Какой ещё высокий прессинг, куда он их бросил? Пускай Гисдоль скажет спасибо Гильерме, без него счёт бы был 0:3! Он сумасшедшие мячи вытаскивал. А полевые игроки даже в створ ни разу не пробили», — сказал Баринов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА московский «Локомотив» встречался со стамбульским «Галатасараем». Игра состоялась сегодня, 21 октября, на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве (Россия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск. Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу гостей.

Футболисты «Галатасарая» открыли счёт в матче на 82-й минуте. Олимпиу Моруцан пасом на ход запустил Керема Актюркоглу в атаку, Керем ворвался в штрафную и низом пробил в угол ворот мимо Гильерме.

Новость по теме
«Мы разочарованы». Хавбек «Локомотива» Бека-Бека — о поражении от «Галатасарая»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021