Актёр Баринов: пускай Гисдоль скажет спасибо Гильерме, без него счёт бы был 0:3!

Актёр Валерий Баринов поделился эмоциями от матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы «Локомотив» — «Галатасарай».
«Даже говорить не хочется об этом футболе. Как можно начинать строить здание без кирпичей и цемента. Какой ещё высокий прессинг, куда он их бросил? Пускай Гисдоль скажет спасибо Гильерме, без него счёт бы был 0:3! Он сумасшедшие мячи вытаскивал. А полевые игроки даже в створ ни разу не пробили», — сказал Баринов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Напомним, в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА московский «Локомотив» встречался со стамбульским «Галатасараем». Игра состоялась сегодня, 21 октября, на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве (Россия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск. Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу гостей.
Футболисты «Галатасарая» открыли счёт в матче на 82-й минуте. Олимпиу Моруцан пасом на ход запустил Керема Актюркоглу в атаку, Керем ворвался в штрафную и низом пробил в угол ворот мимо Гильерме.
- 22 октября 2021
-
10:17
-
10:09
-
09:52
-
09:48
-
09:29
-
09:19
-
09:00
-
09:00
-
08:31
-
08:07
-
03:35
-
03:07
-
02:26
-
02:11
-
01:58
-
01:45
-
01:23
-
01:16
-
00:53
-
00:51
-
00:49
-
00:45
-
00:41
-
00:36
-
00:35
-
00:31
-
00:29
-
00:16
-
00:15
-
00:06
-
00:04
- 21 октября 2021
-
23:56
-
23:51
-
23:50
-
23:40