Актёр Баринов: пускай Гисдоль скажет спасибо Гильерме, без него счёт бы был 0:3!

Актёр Валерий Баринов поделился эмоциями от матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы «Локомотив» — «Галатасарай».

«Даже говорить не хочется об этом футболе. Как можно начинать строить здание без кирпичей и цемента. Какой ещё высокий прессинг, куда он их бросил? Пускай Гисдоль скажет спасибо Гильерме, без него счёт бы был 0:3! Он сумасшедшие мячи вытаскивал. А полевые игроки даже в створ ни разу не пробили», — сказал Баринов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА московский «Локомотив» встречался со стамбульским «Галатасараем». Игра состоялась сегодня, 21 октября, на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве (Россия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск. Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу гостей.

Футболисты «Галатасарая» открыли счёт в матче на 82-й минуте. Олимпиу Моруцан пасом на ход запустил Керема Актюркоглу в атаку, Керем ворвался в штрафную и низом пробил в угол ворот мимо Гильерме.