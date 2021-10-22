Украина сократила отставание от России в рейтинге коэффициентов УЕФА, Шотландия оторвалась

Завершились все встречи еврокубковой игровой недели, где Россию представляли три клуба – санкт-петербургский «Зенит» в Лиге чемпионов и московские «Спартак» и «Локомотив» в Лиге Европы.

Напомним, что все три команды с минимальной разницей уступили своим соперникам в домашних встречах – «Зенит» проиграл туринскому «Ювентусу» (0:1), «Спартак не сумел удержать преимущество в два мяча и уступил английскому «Лестер Сити» (3:4), а «Локомотив» не набрал очков в игре с турецким «Галатасараем» (0:1).

Таким образом, Россия, имея на своём счету 31.682 балла в рейтинге коэффициентов УЕФА и занимая девятую позицию, всё ближе подпускает представителей Украины (31.000) с 10-го места и увеличивает отрыв от Шотландии (32.100) с 8-го места.

Рейтинг коэффициентов УЕФА доступен на «Чемпионате» по ссылке.