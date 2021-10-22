Главный тренер «Галатасарая» прокомментировал победу над «Локомотивом» в Лиге Европы

68-летний турецкий специалист Фатих Терим, возглавляющий «Галатасарай», прокомментировал победу своих подопечных в гостевом матче 3-го тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 над московским «Локомотивом» (1:0).
«В первом тайме мы теряли легкие мячи, но неплохо оборонялись, не давали зоны. Во втором тайме игра шла к ничьей, но нам помогли замены, которые усилили игру.
В параллельном матче «Лацио» и «Шальке» сыграли вничью и мы на первом месте в группе. Мы позволили создать соперникам меньше всех моментов в играх. Поздравляю всех болельщиков «Галатасарая» с этой победой.
Мы в сложной группе, у нас 7 очков и ноль пропущенных голов — на данный момент, это можно считать успехом.
Как оценю возвращение Маркао? Он наш важный игрок, было неприятно потерять его из-за ничего. Левоногий игрок, мы его поэтому и покупали. Он помогает начинать нам атаки, добавляет вариативности.
В дерби с «Бешикташем» будет сложно — это один из лидеров чемпионата. С ними всегда непросто. Будем стараться победить в этом матче», — передаёт слова Терима корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 22 октября 2021
-
02:26
-
02:11
-
01:58
-
01:45
-
01:23
-
01:16
-
00:53
-
00:51
-
00:49
-
00:45
-
00:41
-
00:36
-
00:35
-
00:31
-
00:29
-
00:16
-
00:15
-
00:06
-
00:04
- 21 октября 2021
-
23:56
-
23:51
-
23:50
-
23:40
-
23:38
-
23:32
-
23:24
-
23:10
-
22:28
-
22:19
-
22:07
-
22:00
-
21:59
-
21:56
-
21:53
-
21:44