Автор покера в ворота «Спартака» претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

По завершении встреч 3-го тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 стали известны четыре претендента на звание лучшего игрока недели.

На это звание претендуют следующие футболисты:

23-летний замбийский форвард «Лестер Сити» Патсон Дака , оформивший покер в гостевой игре с московским «Спартаком» (4:3);

, оформивший покер в гостевой игре с московским «Спартаком» (4:3); 24-летний французский защитник «Вест Хэм Юнайтед» Исса Диоп , поразивший ворота «Генка» (3:0) в домашнем матче;

, поразивший ворота «Генка» (3:0) в домашнем матче; 30-летний опытный итальянский форвард «Наполи» Лоренцо Инсинье , ставший автором забитого мяча с «Легией» (3:0);

, ставший автором забитого мяча с «Легией» (3:0); 29-летний камерунский форвард «Лиона» Токо Экамби, чей дубль в выездном матче с пражской «Спартой» (4:3) помог его команде одержать победу.

Проголосовать можно на официальном сайте УЕФА по ссылке.