Автор покера в ворота «Спартака» претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
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По завершении встреч 3-го тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 стали известны четыре претендента на звание лучшего игрока недели.
На это звание претендуют следующие футболисты:
- 23-летний замбийский форвард «Лестер Сити» Патсон Дака, оформивший покер в гостевой игре с московским «Спартаком» (4:3);
- 24-летний французский защитник «Вест Хэм Юнайтед» Исса Диоп, поразивший ворота «Генка» (3:0) в домашнем матче;
- 30-летний опытный итальянский форвард «Наполи» Лоренцо Инсинье, ставший автором забитого мяча с «Легией» (3:0);
- 29-летний камерунский форвард «Лиона» Токо Экамби, чей дубль в выездном матче с пражской «Спартой» (4:3) помог его команде одержать победу.
Проголосовать можно на официальном сайте УЕФА по ссылке.
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