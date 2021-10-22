Сёмин отдал медаль болельщику, Гисдоль благодарил Керка, Тикнизян общался с фанатами. Фото

Вчера, 21 октября, в Москве на стадионе «РЖД Арена» в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА московский «Локомотив» встречался со стамбульским «Галатасараем». Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу гостей.

Главный тренер московского «Локомотива» Маркус Гисдоль прокомментировал поражение.



«Сегодня мне жалко команду. Мы показывали хороший футбол, но, к сожалению, не смогли реализовать шансы. Команда доминировала в первом тайме, но не смогла забить. После игры я сказал команде, что мы на правильном пути. Нужно поскорее забыть игру и начинать подготовку к новому матчу.



Как и ранее, шансы у нас есть. Конечно, мы осложнили себе жизнь после поражения. Мы приложим все усилия, чтобы улучшить позиции в группе. Мы коротко обменялись мнениями с Теримом, как и принято перед играми. У меня большое уважение к его работе. Это было плодотворное общение. Тем не менее, мы держали под контролем игру. Уверен, если бы мы забили, мы бы выиграли. К сожалению, судьба распорядилась иначе.



Почему не усилил атаку? У меня сегодня белая зависть к сопернику. У нас не было столько возможностей усилить игру. У нас травмированы игроки атаки — Анджорин, Камано. Поэтому не удалось усилить атаку, не было игроков нападения на скамейке. На сколько они выбыли? Надеюсь, Анджорин в скором времени сможет выйти на поле на несколько минут. По Камано не готов делать прогнозов по восстановлению».

Лучшие кадры с матча «Локомотив» — «Галатасарай» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.