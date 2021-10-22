«Локомотив» продлил серию без побед в еврокубках до 14 матчей

В Москве (Россия) на стадионе «РЖД Арена» вчера, в четверг, 21 октября, состоялся матч третьего тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022, в котором московский «Локомотив» на домашнем поле уступил турецкому «Галатасараю» — 0:1.
Таким образом, железнодорожники продлили неудачную серию без побед в еврокубковых матчах до 14 встреч.
Предыдущие два сезона «Локомотив» выступал в Лиге чемпионов. Последнюю победу в еврокубках московская команда одержала в сентябре 2019 года. Тогда на выезде со счётом 2:1 был обыгран «Байер».
Напомним, в следующем туре «Локомотив» вновь сыграет с «Галатасараем», но уже на выезде – в Турции, затем последует домашняя встреча с «Лацио», а в последней игре групповой стадии железнодорожники проведут матч во Франции с «Марселем».
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