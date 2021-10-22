«Локомотив» не нанёс ни единого удара в створ в матче с «Галатасараем»

В Москве (Россия) на стадионе «РЖД Арена» вчера, в четверг, 21 октября, состоялся матч третьего тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022, в котором московский «Локомотив» на домашнем поле уступил турецкому «Галатасараю» — 0:1.
Примечательно, что железнодорожники не нанесли не единого удара в створ по воротам турецкого клуба в этом матче, при том, что опередили их по общему количеству ударов – 13 против 12. Москвичи оказались впереди и по владению мячом (56% — 44%), и по угловым (6 -5).
Напомним, в следующем туре «Локомотив» вновь сыграет с «Галатасараем», но уже на выезде – в Турции, а «Марсель» примет на своём поле «Лацио». Встречи пройдут в четверг, 4 ноября.
Ранее их соперники по группе — римский «Лацио» и французский «Марсель» (0:0) не смогли выявить победителя в очном противостоянии в Италии.
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