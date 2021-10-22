Амброзини: Санкт-Петербург — фантастика! А «Зенит» разочаровал

Бывший игрок «Милана» и сборной Италии Массимо Амброзини прокомментировал результат матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» — «Ювентус» (0:1).
«Мне удалось совершить пробежку по центру, и я увидел фантастическую красоту. Один Спас на Крови чего стоит! А «Газпром Арена» — супер! Один из лучших стадионов, что видел в жизни, а, как вы понимаете, побывал на очень многих. Просто топ! Финал Лиги чемпионов на таком сооружении станет настоящим праздником футбола.
А вот команда меня в какой-то степени разочаровала. Да, она вроде бы была близка к ничейному исходу против такого гранда, как «Ювентус», но слишком уж невнятными хозяева поля выглядели в атаке. В обороне в целом справились, если не считать эпизода с пропущенным голом, а вот впереди всё делалось слишком осторожно: можно и нужно больше смелости.
Честно говоря, ждал в стартовом составе Азмуна, а не Дзюбу, который оказался совершенно бесполезен. У него явно не пошло, да и какая от форварда с его характеристиками в принципе польза, если он вынужденно действовал так далеко от чужих ворот?! Странно, что Сердар не поднялся со скамейки запасных раньше: иранец внёс свежую струю в игру «Зенита» на чужой половине поля», — цитирует Амброзини «Спорт-экспресс».
- 22 октября 2021
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