Скончался экс-футболист ЦСКА Сергей Морозов

Сегодня, 22 октября, бывший футболист московского ЦСКА Сергей Морозов ушёл из жизни в возрасте 72 лет, информирует официальный сайт украинского футбольного клуба «Ворскла».

«Печальная новость для футбольной общественности нашей страны. Скончался заслуженный тренер Украины, футбольный эксперт Сергей Морозов», — сообщает пресс-служба «Ворсклы».

Сергей Морозов выступал на профессиональном уровне с 1969 по 1985 год. В составе украинской «Зари» он стал чемпионом СССР в 1972 году. В период с 1974 года по 1977 год Морозов защищал цвета московского ЦСКА, а также дебютировал за сборную СССР.

После завершения футбольной карьеры Сергей Морозов успел поработать тренером в киевском ЦСКА, полтавской «Ворскле», винницкой «Ниве» и футбольном клубе «Черкассы». Кроме того, экс-футболист работал экспертом на украинском телевидении.