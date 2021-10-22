Джон Кордоба рассказал, почему решил переехать в Россию и перейти в «Краснодар»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба рассказал, почему решил переехать в Россию.
«Почему решил переехать в Россию? Потому что узнал о проекте «Краснодара» — он мне очень нравится. А лига кажется достаточно привлекательной. Мне кажется, она растет и может стать лучше.
Нужно развиваться и смотреть вперед с позитивом. Знаю, клубы из РПЛ всегда представлены в Лиге чемпионов, так что я слышал и о «Краснодаре». К тому же мне хотелось что-то изменить. Хотя пока я ещё узнаю Россию.
Гончаренко — ещё одна причина, почему я перешел в «Краснодар». Я знал, с кем предстоит работать, и мне всё нравится. У Гончаренко чёткая идея и правильный посыл. Это тренер того типа, который улучшает качества каждого игрока. Достаточно теплый в отношениях с игроками, любящий. С ним мы построим нормальную игру», — цитирует Кордобу Sport24.
- 22 октября 2021
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