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Джон Кордоба рассказал, почему решил переехать в Россию и перейти в «Краснодар»

Джон Кордоба рассказал, почему решил переехать в Россию и перейти в «Краснодар»
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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба рассказал, почему решил переехать в Россию.

«Почему решил переехать в Россию? Потому что узнал о проекте «Краснодара» — он мне очень нравится. А лига кажется достаточно привлекательной. Мне кажется, она растет и может стать лучше.

Нужно развиваться и смотреть вперед с позитивом. Знаю, клубы из РПЛ всегда представлены в Лиге чемпионов, так что я слышал и о «Краснодаре». К тому же мне хотелось что-то изменить. Хотя пока я ещё узнаю Россию.

Гончаренко — ещё одна причина, почему я перешел в «Краснодар». Я знал, с кем предстоит работать, и мне всё нравится. У Гончаренко чёткая идея и правильный посыл. Это тренер того типа, который улучшает качества каждого игрока. Достаточно теплый в отношениях с игроками, любящий. С ним мы построим нормальную игру», — цитирует Кордобу Sport24.

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