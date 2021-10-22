Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Химки». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Терри опубликовал пост об уволенном из «Ньюкасла» Брюсе. Грилиш и Магуайр отреагировали

Терри опубликовал пост об уволенном из «Ньюкасла» Брюсе. Грилиш и Магуайр отреагировали
Комментарии

Бывший защитник лондонского «Челси» Джон Терри отреагировал на увольнение главного тренера «Ньюкасла» Стива Брюса.

«1000 матчей на посту главного тренера, более 900 игр в качестве игрока. Тренер, вы были моим кумиром в детстве. Мне было очень приятно играть в вашей команде. Невероятный тренер, великолепный тактик и потрясающий человек. Легенда. Один из самых прекрасных людей, которых я встречал. Наслаждайтесь временем с семьёй, тренер», — написал Терри.

Пост доступен в «инстаграме» Джона Терри

На пост Терри отреагировали полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш и защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр. Магуайр написал: «Какой человек! Легенда». И опубликовал эмодзи с изображением аплодисментов.

Главные события АПЛ — в нашем специальном телеграм-канале. Подписывайся.

Видеообзор матча «Ньюкасл» — «Тоттенхэм»

Новость по теме
Стала известна сумма компенсации Стиву Брюсу за уход из «Ньюкасла»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021