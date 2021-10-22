Терри опубликовал пост об уволенном из «Ньюкасла» Брюсе. Грилиш и Магуайр отреагировали

Бывший защитник лондонского «Челси» Джон Терри отреагировал на увольнение главного тренера «Ньюкасла» Стива Брюса.
«1000 матчей на посту главного тренера, более 900 игр в качестве игрока. Тренер, вы были моим кумиром в детстве. Мне было очень приятно играть в вашей команде. Невероятный тренер, великолепный тактик и потрясающий человек. Легенда. Один из самых прекрасных людей, которых я встречал. Наслаждайтесь временем с семьёй, тренер», — написал Терри.
Пост доступен в «инстаграме» Джона Терри
На пост Терри отреагировали полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш и защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр. Магуайр написал: «Какой человек! Легенда». И опубликовал эмодзи с изображением аплодисментов.
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Видеообзор матча «Ньюкасл» — «Тоттенхэм»
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