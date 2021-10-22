Виктор Мозес попал в символическую сборную 3-го тура Лиги Европы по версии WhoScored

Портал WhoScored представил символическую сборную 3-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.

В команду недели попал полузащитник московского «Спартака» Виктор Мозес, который отметился двумя результативными передачами в матче с «Лестер Сити» (3:4). Нигериец ассистировал нападающим Александру Соболеву и Джордану Ларссону.

Стоит отметить, что Мозес является обладателем низшей оценки в команде лучших игроков 3-го тура Лиги Европы – 7,7.

Сборная тура: Денеш Дибус («Ференцварош»), Каю Энрике («Монако»), Маркан («Галатасарай»), Леон Балогун («Рейнджерс»), Джеймс Тавернье («Рейнджерс»), Лоренцо Инсинье («Наполи»), Джеймс Мэддисон («Лестер Сити»), Марко Грюлль («Рапид»), Виктор Мозес («Спартак»), Патсон Дака («Лестер Сити»), Эннер Валенсия («Фенербахче»).