Малком отреагировал на поражение «Зенита» от «Ювентуса» в Лиге чемпионов

Нападающий «Зенита» Малком отреагировал на поражение «Зенита» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» (0:1).
«Дальше с высоко поднятой головой… Будем сражаться до последнего вздоха на пути к достижению поставленных целей. Спасибо всем за сообщения, заботу, похвалу и поддержку! Давай, «Зенит», — написал Малком в своём «инстаграме».
20 октября прошёл матч группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022, в котором встретились «Зенит» и «Ювентус». Футболисты «Ювентуса» открыли счёт на 86-й минуте. Маттиа Де Шильо с левого фланга выполнил мягкую подачу в центр штрафной, откуда Деян Кулушевски беспрепятственно головой подрезал мяч в дальний угол ворот.
Санкт-петербургский «Зенит» в 3 матчах набрал 3 очка. Туринский «Ювентус» имеет в своём активе 9 очков. Соперниками команд по группе Н являются «Челси» и «Мальмё».
- 22 октября 2021
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