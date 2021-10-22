Мама мальчика, поймавшего медаль от Сёмина: уважение и любовь к Юрию Павловичу безмерны

Марина Климова, мама мальчика Игоря, который поймал медаль бывшего главного тренера «Локомотива» Юрия Сёмина, поделилась эмоциями от произошедшего. Она отвечала на вопросы вместе с сыном.



«Эмоции после ночи стали ещё сильнее, так как вчера Игорь не совсем понял, что произошло. Когда Юрий Палыч на него показал, Игорь подумал, что тот просит шарф, снял свой шарф с символикой клуба и южной трибуны, бросив Юрию Павловичу. Жаль, не докинул. Сотни незнакомых людей шлют искренние поздравления, потому что получить медаль от самого любимого тренера и великого человека — мечта многих, с каждым прочитанным сообщением эмоции подхлёстываются, в этот момент переживаются вновь и вновь.



Я болею за «Локомотив» с 2000 года, Игорь начал ходить на стадион с семилетнего возраста — сразу на южную трибуну в сектор активной поддержки, до этого он смотрел футбол по телевизору. Он знает все кричалки и поддерживает команду. Был на всех московских стадионах: на московских дерби, в Химках, в Туле, Питере. Уже по два раза мы ездили на Кубок в Нижний Новгород, планы на выезды огромные.



После того, как Игорь поймал медаль, все налетели: трогать, фотографировать, конечно, была растерянность, но и безумная радость от момента. Юрий Палыч — любимый и лучший тренер, которому клуб обязан многим. С Юрием Павловичем мы приходили на стадион как домой, он создаёт невероятно уютную атмосферу, в команде был костяк, все родные игроки. Момент увольнения был одним из главных разочарований. Мы подписывали письма, выражали недовольство на трибуне (уходили на 20-й минуте, поддерживали Сёмина и не поддерживали руководство). В этот период и была куплена футболка — «Юрий Палыч — наше всё». Уважение и любовь к этому человеку безмерны», — сказала Марина Климова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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