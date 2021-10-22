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Газзаев заступился за Рассказова после матча «Спартак» — «Лестер»

Газзаев заступился за Рассказова после матча «Спартак» — «Лестер»
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Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев заступился за защитника «Спартака» Николая Рассказова, на которого обрушился шквал критики после матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лестер Сити» (3:4).

«Рассказова хейтят за четыре гола от «Лестера»? В этой ситуации хотел бы встать на сторону футболиста. Неудачные матчи бывают у всех. На поле нет игрока, даже самого выдающегося, который не допускал бы ошибок. Рассказов что, нарочно ошибался? Нет, конечно. Думаю, свою роль сыграла и текущая готовность Рассказова. До травмы он регулярно выходил в стартовом составе, а против «Лестера» вышел впервые после вынужденного перерыва.

Футбол – не индивидуальный вид спорта, как теннис или биатлон, чтобы винить во всём одного спортсмена. Рядом с Рассказовым на поле находилось еще десять футболистов. Считаю, нельзя валить все на одного игрока и огульно его критиковать. В футболе проигрывает и выигрывает команда. Тем футбол и прекрасен.

И давайте не будем забывать, что у команды вообще-то есть еще и тренер, который видит состояние игрока и может оценить, попал футболист в игру или нет», — приводит слова Газзаева Sport24.

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