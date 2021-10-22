Стало известно прозвище, которое дали Стиву Брюсу игроки «Ньюкасла» перед его увольнением

Главный тренер Стив Брюс получил от игроков обидное прозвище перед увольнением из «Ньюкасл Юнайтед», сообщает The Athletic. Игроки между собой стали называть наставника «Майк Бассетт» в честь незадачливого героя комедийного фильма «Тренер», вышедшего в 2001 году.

По сюжету картины тренер Майк Бассетт, работающий в одной из низших лиг, получает назначение в сборную Англии. Он придерживается старых методов работы, записывает состав команды на сигаретной пачке и признаёт только схему 4-4-2. По информации источника, игроки нашли сходство с персонажем и в общении Брюса с журналистами на пресс-конференциях.

На этой неделе Стив был уволен с поста главного тренера «Ньюкасла».

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