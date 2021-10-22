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Стало известно прозвище, которое дали Стиву Брюсу игроки «Ньюкасла» перед его увольнением

Стало известно прозвище, которое дали Стиву Брюсу игроки «Ньюкасла» перед его увольнением
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Главный тренер Стив Брюс получил от игроков обидное прозвище перед увольнением из «Ньюкасл Юнайтед», сообщает The Athletic. Игроки между собой стали называть наставника «Майк Бассетт» в честь незадачливого героя комедийного фильма «Тренер», вышедшего в 2001 году.

По сюжету картины тренер Майк Бассетт, работающий в одной из низших лиг, получает назначение в сборную Англии. Он придерживается старых методов работы, записывает состав команды на сигаретной пачке и признаёт только схему 4-4-2. По информации источника, игроки нашли сходство с персонажем и в общении Брюса с журналистами на пресс-конференциях.

На этой неделе Стив был уволен с поста главного тренера «Ньюкасла».

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Видеообзор матча «Ньюкасл» — «Тоттенхэм»

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