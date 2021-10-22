Глушаков: почему в сборной России только на мне зациклились, что я якобы старый?

Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков высказался по поводу своей хорошей формы на старте нового сезона.

«Вызов в сборную – праздник для любого футболиста. Играешь в сборной не ради титулов и трофеев, есть главная мотивация – защищать честь страны. Карпин позвонил, пообщались, и потом я попал в список. Сейчас настроение отличное. Не вызывали – и не вызывали. Сейчас надо жить сегодняшним днём и думать о футболе.

Хорошая форма осенью – это моя вторая молодость? Нет, у меня молодая жена просто (смеётся). Я неплохо играл и в «Ахмате», просто никто не замечал, я там забивал голы, был в нормальной физической форме, но просто не вызывался в сборную на тот момент. Сейчас хорошо поработал на сборах, подготовился. Была мотивация, были цели вернуться в сборную и играть.

Говорят, что 34 года — это уже ветеран. Некоторых игроков встречал сегодня, спрашивали: «А ты что, не заканчиваешь ещё?». Почему только на мне зациклились, что я якобы старый? У нас есть примеры, Юра Жирков играл, Серега Игнашевич в 36-38 лет», — сказал Глушаков в видео на YouTube-канале сборной России.