Глушаков: «Локомотив» для меня как родной дом

Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков рассказал о благодарности «Локомотиву», за который выступал на старте своего серьёзного футбольного пути.

«Я всегда говорил, что благодарен «Локомотиву», потому что именно там я сформировался как футболист. Много играл, много забивал, был капитаном. «Локомотив» для меня как родной дом. Болельщики могут обижаться, но если футболист чувствует, что есть застой, нужно уходить вовремя. От этого будет хорошо и клубу, и футболисту.

То, что я сказал, что ушёл за титулами — и я выиграл титулы, и «Локомотив», так что всем хорошо. И клуб заработал большую сумму денег с моего трансфера. Это всем на руку. Конечно, болельщики кричат и иногда ругают, но многие пишут и просят вернуться в «Локомотив», — сказал Глушаков в видео на YouTube-канале сборной России.