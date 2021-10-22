«Ещё не наигрался». Глушаков рассказал о нежелании завершать карьеру

Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков рассказал о нежелании завершать карьеру футболиста.
«Что планирую делать после завершения карьеры? А вы так сильно хотите, чтобы я закончил карьеру (смеётся)? Я ещё не задумывался об этом, если честно. Понятно, что я учился на тренера, до сих пор учусь. Есть лицензия, надо будет её защищать. Хотелось бы быть тренером, остаться в структуре футбола, спорта, дальше прогрессировать.
Первое время прямо резко хотелось тренировать, а потом отпустило. Думаю: «Зачем об этом задумываться? Надо ещё поиграть спокойно в футбол, а потом уже будешь думать». Сейчас весь погружен в футбол, весь в футболе. Понимаю, что ещё не наигрался в него. Ещё хочу играть. Всё бы отдал, чтобы вернуться на 10 лет назад и поиграть эти годы ещё», — сказал Глушаков в видео на YouTube-канале сборной России.
- 22 октября 2021
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