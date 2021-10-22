Самолёт с футболистами «Кайрата» на борту столкнулся с автомобилем в аэропорту Алматы, сообщает телеграм-канал «Мутко против».



По информации источника, уже после приземления самолёт совершил столкновение с автомобилем одной из служб аэропорта. В результате никто не пострадал. Игроки возвращались домой после игры третьего тура группы Н Лиги конференций с азербайджанским «Карабахом» (1:2).



«Кайрат», набрав 47 очков в 24 матчах, занимает третье место в турнирной таблице казахстанской Премьер-лиги. Лидирует в первенстве «Астана» (56), на второй строчке находится «Тобол» (55). В оставшихся турах команде Бердыева предстоит сыграть с «Астаной» и «Жетысу».



В Лиге конференций «Кайрат» с одним очком в активе занимает третье место в группе и на шесть баллов отстаёт от «Карабаха» и «Базеля». Замыкающая квартет «Омония» уступает подопечным Бердыева по дополнительным показателям.

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