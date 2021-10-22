Гендиректор «Интера»: Лукаку ушёл в «Челси», чтобы зарабатывать вдвое больше

Генеральный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта прокомментировал расставание с форвардом Ромелу Лукаку. В августе 2021 года бельгиец перешёл в лондонский «Челси».

«Лукаку был продан за € 115 млн, а Джеко мы взяли бесплатно. На поле — никакой разницы. Лукаку ушёл, чтобы зарабатывать вдвое больше. В Италии таких сумм просто нет. Сейчас мы не можем делать столь большие вложения. Мне бы не позволили подписать Лукаку за € 75 млн. Нам нужно сокращать расходы и делать их более точечными», — приводит слова Маротты Corriere della Sera.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Ромелу провёл 7 матчей и забил 3 гола. Ранее сообщалось, что зарплата бельгийца в «Челси» составляет € 12 млн в год.

Видео гола Лукаку в матче с «Астон Виллой»

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