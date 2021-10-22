«Газпром трансгаз» станет официальным спонсором «Нижнего Новгорода»

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» станет официальным спонсором «Нижнего Новгорода», сообщает пресс-служба клуба.



Договор об оказании спонсорской помощи футбольному клубу заключён на один игровой сезон. Финансовая поддержка будет направлена на развитие клуба и академии. Кроме того, в рамках партнерского соглашения планируется реализация совместных благотворительных акций, а также проекты по поддержке детского спорта.



«Развитие массового спорта и формирование здорового образа жизни являются важнейшими составляющими социальной политики нашего предприятия. Спорт — это здоровье и достижения нации. «Газпром» поддерживает и начинания в спорте, и стремление к профессиональным спортивным успехам, и мы надеемся, что спонсорская помощь позволит футбольному клубу «Нижний Новгород» достичь высоких результатов на самых престижных турнирах», — прокомментировали информацию в пресс-службе ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».

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