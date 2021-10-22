Орлов: как не ставить Дзюбу, зарабатывающего больше всех? Тут от тренера мало что зависит

Спортивный журналист Геннадий Орлов поделился мнением о ситуации, которая сложилась в «Зените» из Санкт-Петербурга.



«Да не уволят Семака. Сейчас, несмотря на поражения, два очень приличных матча провели. По сравнению с прошлым годом-то выросли. Тактика была правильно выстроена. Что касается Дзюбы, то здесь от тренера мало что зависит. Он на таком контракте, больше всех зарабатывает, и как его не ставить? Надо усиливаться. Но кредит доверия у Семака в этом сезоне полный, даже не думайте ни о чём. Надо ему выполнить задачи, а в мае уже всё будет решаться», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».



Матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» – «Спартак» состоится 24 октября. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало игры – в 19:00 мск.