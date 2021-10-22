В КДК РФС прокомментировали ситуацию с просроченными ПЦР-тестами у «Калуги»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц РФС прокомментировал ситуацию с просроченными ПЦР-тестами у «Калуги».
«Мы ещё не получили рапорт от инспектора по этому матчу. Как только он будет у нас, мы примем решение. Не факт, что мы примем протест Сахалина в работу, повторюсь, все зависит от рапорта инспектора матча», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Ранее стало известно, что футбольный клуб «Сахалин» подал протест после матча ФНЛ-2 с «Калугой» (0:1). Причина – просроченные ПЦР-тесты игроков «Калуги», которые не давали права команде выходить на матч. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Руководство «Сахалина» направило официальное письмо в КДК РФС, выразив своё недовольство неправомерностью результата.
- 22 октября 2021
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