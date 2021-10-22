Пол Мерсон: неужели никто не ожидает, что «Манчестер Юнайтед» победит «Ливерпуль»?

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Пол Мерсон поделился ожиданиями от матча 9-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль».
«Никто не даёт «Манчестер Юнайтед» и шанса в этом матче, это просто невероятно. Не забывайте, что это один из крупнейших клубов мира, который тратит сотни миллионов на трансферы и зарплаты. Я уверен, что «Ливерпуль» не разгромит «Манчестер Юнайтед».
Манкунианцы отойдут назад, позволят «Ливерпулю» владеть мячом и будут ждать возможности контратаковать. Такая игра им подходит. Неужели никто не ожидает, что «МЮ» победит? Они выйдут на поле, не ощущая давления, потому что никто не ждёт от них победы», — цитирует Мерсона Manchester Evening News.
Матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» состоится на «Олд Траффорд» 24 октября, начало — в 18:30 мск.
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Видеообзор матча «Уотфорд» — «Ливерпуль»
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