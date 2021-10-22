В контракте Захаряна с «Динамо» нет отступных для клубов РПЛ. Игрок хочет в Европу

В контракте полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна отсутствует сумма отступных для клубов Российской Премьер-Лиги. Талантливый 18-летний футболист хочет продолжить карьеру в Европе и ждёт предложений оттуда, рассказал футбольный агент Павел Андреев, представляющий интересы Захаряна.

«Захарян – самостоятельный человек и уходить или нет — будет решать только сам. А мы поддержим любое его решение. Что касается России, то нигде кроме «Динамо» он играть не собирается. Поэтому в контракте и нет отступных для РПЛ. Арсен мечтает выступать в Европе, и если будет хорошее предложение, мы все обязательно его рассмотрим», — приводит слова Андреева инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Захарян дебютировал за основной состав «Динамо» 1 ноября 2020 года. Тогда игрок вышел на замену в матче с «Тамбовом». В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Захарян провёл 11 матчей, в которых забил два гола и отметился тремя результативными передачами.