Дмитрий Комбаров: если тульский «Арсенал» обыграл «Зенит», почему «Спартак» не сможет?

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями от матча красно-белых в 12-м туре Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».
«Спартак» и «Зенит» сыграли свои еврокубковые матчи. Я думаю, в этой встрече будет ротация. Это дерби! Понятно, что это не главное дерби страны, но матч будет очень интересный.
Малком и Клаудиньо – футболисты системообразующие в «Зените» на данный момент. Но у команды Семака большая скамейка, их есть кем заменить. Отсутствие Малкома и Клаудиньо — не глобальная проблема для «Зенита».
Матч с «Лестером» был очень интересный. Столько голов было забито. Сначала «Спартак» вел 2:0, потом начал проигрывать. Это будет зрелищное дерби. Большой матч. Игроки должны хорошо настроиться, выйти, играть агрессивно и вырывать на каждом участке поля.
«Спартак» абсолютно способен обыграть сегодняшний «Зенит». «Зенит» последние две игры в чемпионате России проиграл. Еврокубки в счет не берём. Там совсем иные уровень и настрой. Если «Тула» обыграла «Зенит», почему «Спартак» не сможет?» — цитирует Комбарова «РБ-Спорт».
- 22 октября 2021
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