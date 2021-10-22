Дмитрий Комбаров: если тульский «Арсенал» обыграл «Зенит», почему «Спартак» не сможет?

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями от матча красно-белых в 12-м туре Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».



«Спартак» и «Зенит» сыграли свои еврокубковые матчи. Я думаю, в этой встрече будет ротация. Это дерби! Понятно, что это не главное дерби страны, но матч будет очень интересный.



Малком и Клаудиньо – футболисты системообразующие в «Зените» на данный момент. Но у команды Семака большая скамейка, их есть кем заменить. Отсутствие Малкома и Клаудиньо — не глобальная проблема для «Зенита».



Матч с «Лестером» был очень интересный. Столько голов было забито. Сначала «Спартак» вел 2:0, потом начал проигрывать. Это будет зрелищное дерби. Большой матч. Игроки должны хорошо настроиться, выйти, играть агрессивно и вырывать на каждом участке поля.



«Спартак» абсолютно способен обыграть сегодняшний «Зенит». «Зенит» последние две игры в чемпионате России проиграл. Еврокубки в счет не берём. Там совсем иные уровень и настрой. Если «Тула» обыграла «Зенит», почему «Спартак» не сможет?» — цитирует Комбарова «РБ-Спорт».