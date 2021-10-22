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Итальянский журналист: «Аталанта» должна продать Миранчука в январе

Итальянский журналист: «Аталанта» должна продать Миранчука в январе
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«Аталанта» должна продать российского полузащитника Алексея Миранчука ближайшей зимой, такое мнение в своём материале об игроке высказал итальянский журналист Симоне Форнони.

«Алексей Миранчук больше не может быть частью планов «Аталанты». Или, по крайней мере, частью планов Джан Пьеро Гасперини. Команда уехала с «Олд Траффорд» с полным пониманием – в январе любой желающий сможет прийти и подписать себе Миранчука. Против «Манчестер Юнайтед» Алексей был ни рыбой, ни мясом в тактическом плане, хотя он имеет завидные технические навыки. Игра россиянина остаётся ниже ожиданий: он не универсал, не нападающий, не играющий тренер.

После первого сезона, который был совсем не плохим, в новом Леша, похоже, не справляется с задачами, возложенными на него в качестве джокера, золотого резервиста. Вложенные в него инвестиции в размере € 15 млн за трансфер и € 1,5 млн в виде зарплаты до сих пор не окупились.

Гасперини никогда не скрывал, что Миранчук не стоит в вершине командной иерархии. При этом тренер постоянно подчёркивает, что Алексей — очень хороший парень. На личном уровне проблем нет, но очевидно, что в игровом плане есть проблема, которую подтверждают наши визуальные впечатления. Миранчук бесполезен и в планы «Аталанты» не входит. Придётся продавать его в зимнее трансферное окно», — приводит слова Форнони CalcioAtalanta.

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