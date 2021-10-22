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Ледяхов высказался о возможной натурализации Жиго

Ледяхов высказался о возможной натурализации Жиго
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Бывший футболист сборной России Игорь Ледяхов высказался по поводу возможной натурализации защитника «Спартака» Самуэля Жиго.

«Жиго и Джикия? Думаю, это игроки примерно одного уровня. Возможно, Джикия немного помедленнее. Но Георгий демонстрировал довольно качественный футбол на протяжении долгого времени, зарекомендовал себе не только в клубе, но и в сборной. Однако в последнее время число результативных ошибок заметно возросло.

Натурализация Жиго? Почему нет? В сборной России дефицит как нападающих, так и центральных защитников. Тому же Марио Фернандесу ведь сделали гражданство. Четыре года он помогал коллективу, но сейчас устал. Жиго мог бы последовать по такому же пути. Но я бы отметил, что сейчас в стране подрастает неплохое поколение исполнителей данного амплуа. В ЦСКА развивается Игорь Дивеев, в «Зените» — Дмитрий Чистяков. Пусть он проводит не так много времени на поле, но является квалифицированным спортсменом. Не будем забывать и о Максиме Осипенко из «Ростова». Думаю, эти ребята если и уступают Самуэлю, то совсем немного», — приводит слова Ледяхова RT.

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