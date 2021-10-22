Тухель: мне легче тренировать Лукаку, чем Мбаппе и Неймара

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель сравнил работу в стане «аристократов» с периодом в «Пари Сен-Жермен». По словам немецкого специалиста, ему было непросто тренировать звёзд уровня Неймара и Килиана Мбаппе.

«Челси» и «ПСЖ» – команды-антиподы в плане стиля и организации. В Париже я был больше министром спорта, имел дело с семьями и друзьями звезд. Легче тренировать Лукаку, чем Мбаппе и Неймара», — сказал Тухель в интервью La Gazzetta dello Sport, его слова приводит AS.

Напомним, Томас Тухель возглавлял «Пари Сен-Жермен» в период с июля 2018 года по декабрь 2020 года. На пост наставника лондонского «Челси» немецкий специалист пришёл в январе 2021 года. Ранее Тухель также работал с рядом клубов из Германии: дортмундской «Боруссией», «Майнцем», «Аугсбургом» и «Штутгартом».