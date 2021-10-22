Сульшер прокомментировал слова Клоппа, назвавшего Салаха лучшим футболистом мира

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал слова наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа про форварда мерсисайдцев Мохамеда Салаха. После игры 8-го тура английской Премьер-лиги с «Уотфордом» (5:0) немецкий специалист назвал египтянина лучшим футболистом мира, поставив его выше Криштиану Роналду и Лионеля Месси.
«Я всегда буду на стороне Криштиану. Он уникален. Его бомбардирские рекорды невероятны, но Салах сейчас действительно в ударе. Вы видели его недавние голы. Нам нужно будет сыграть против него как можно лучше. Нужно наслаждаться игрой таких футболистов, но не в это воскресенье.
Нам будет необходимо проделать хорошую работу не только в отношении Салаха, но и других игроков. Я большой поклонник их линии атаки с Мане, Фирмино и Жотой. Нам нужно не терять концентрации в противостоянии с этими игроками, только так можно будет сохранить свои ворота в неприкосновенности», — цитирует Сульшера Mirror.
Матч 9-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» состоится на «Олд Траффорд» 24 октября, начало — в 18:30 мск.
Гол Салаха в ворота «Уотфорда»:
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