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Сульшер прокомментировал слова Клоппа, назвавшего Салаха лучшим футболистом мира

Сульшер прокомментировал слова Клоппа, назвавшего Салаха лучшим футболистом мира
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал слова наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа про форварда мерсисайдцев Мохамеда Салаха. После игры 8-го тура английской Премьер-лиги с «Уотфордом» (5:0) немецкий специалист назвал египтянина лучшим футболистом мира, поставив его выше Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

«Я всегда буду на стороне Криштиану. Он уникален. Его бомбардирские рекорды невероятны, но Салах сейчас действительно в ударе. Вы видели его недавние голы. Нам нужно будет сыграть против него как можно лучше. Нужно наслаждаться игрой таких футболистов, но не в это воскресенье.

Нам будет необходимо проделать хорошую работу не только в отношении Салаха, но и других игроков. Я большой поклонник их линии атаки с Мане, Фирмино и Жотой. Нам нужно не терять концентрации в противостоянии с этими игроками, только так можно будет сохранить свои ворота в неприкосновенности», — цитирует Сульшера Mirror.

Матч 9-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» состоится на «Олд Траффорд» 24 октября, начало — в 18:30 мск.

Гол Салаха в ворота «Уотфорда»:

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