Семак: Витория пытается выжимать максимум из того, что может сделать в «Спартаке»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил наставника московского «Спартака» Руя Виторию перед матчем 12-го тура Российской Премьер-Лиги с красно-белыми.
«Отличается ли Витория от Тедеско? Не мне сравнивать, тем более в медийном пространстве. Я с уважением отношусь к любому тренеру. Понимаю, каково это — работать в таких командах, как «Спартак» и «Зенит», какое давление оказывается со стороны журналистов и специалистов. Работать на этой позиции очень непросто, я прекрасно это понимаю. Тренер «Спартака» старается выжимать максимум из того, что может сделать, всегда относится к ситуации позитивно — это достойно уважения», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».
Матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» – «Спартак» состоится 24 октября. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало игры – в 19:00 мск.
- 22 октября 2021
-
18:00
-
17:59
-
17:40
-
17:39
-
17:21
-
17:19
-
16:59
-
16:57
-
16:51
-
16:43
-
16:43
-
16:37
-
16:30
-
16:22
-
16:14
-
16:10
-
16:00
-
15:56
-
15:45
-
15:36
-
15:27
-
15:18
-
15:02
-
14:57
-
14:54
-
14:35
-
14:31
-
14:22
-
14:00
-
13:58
-
13:49
-
13:39
-
13:35
-
13:31
-
13:21