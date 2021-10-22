Семак: Витория пытается выжимать максимум из того, что может сделать в «Спартаке»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил наставника московского «Спартака» Руя Виторию перед матчем 12-го тура Российской Премьер-Лиги с красно-белыми.

«Отличается ли Витория от Тедеско? Не мне сравнивать, тем более в медийном пространстве. Я с уважением отношусь к любому тренеру. Понимаю, каково это — работать в таких командах, как «Спартак» и «Зенит», какое давление оказывается со стороны журналистов и специалистов. Работать на этой позиции очень непросто, я прекрасно это понимаю. Тренер «Спартака» старается выжимать максимум из того, что может сделать, всегда относится к ситуации позитивно — это достойно уважения», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» – «Спартак» состоится 24 октября. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало игры – в 19:00 мск.