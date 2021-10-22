Автор покера в ворота «Спартака» признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

По завершении встреч 3-го тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 лучшим игроком недели стал 23-летний замбийский форвард «Лестер Сити» Патсон Дака, оформивший покер в гостевой игре с московским «Спартаком» (4:3), сообщает пресс-служба организации.

В борьбе за главный приз он опередил 24-летнего французского защитника «Вест Хэм Юнайтед» Иссу Диопа, поразившего ворота «Генка» (3:0) в домашнем матче, 30-летнего опытного итальянского форварда «Наполи» Лоренцо Инсинье, ставшего автором забитого мяча с «Легией» (3:0), а также 29-летнего камерунского форварда «Лиона» Токо Экамби, чей дубль в выездном матче с пражской «Спартой» (4:3) помог его команде одержать победу.

Напомним, 20 октября проходил матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022 «Спартак» — «Лестер Сити». Встреча состоялась на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Противостояние завершилось со счётом 4:3 в пользу гостей.