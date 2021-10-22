Лерой Зане признан лучшим игроком «Баварии» в сентябре

Вингер Лерой Зане признан лучшим игроком сентября в мюнхенской «Баварии». Об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба.
Публикация доступна в официальном «твиттере» «Баварии». Права на видео принадлежат DFL.
В сентября 25-летний футболист провёл 5 матчей за «Баварию» во всех турнирах и забил 3 гола. Также Зане отдал 4 результативные передачи.
Напомним, с 2016 по 2020 год Зане выступал в чемпионате Англии за «Манчестер Сити», куда он перешёл из «Шальке-04». Контракт Зане с «Баварией» действует до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 60 млн.
Отметим, что в августе лучшим игроком «Баварии» был признан 18-летний полузащитник Джамал Мусиала.
В нынешнем сезоне Бундеслиги «Бавария» после восьми туров имеет 19 очков и располагается на первом месте. В Лиге чемпионов мюнхенский клуб также возглавляет свою группу, ни разу не пропустив в трёх матчах. «Бавария» находится в квартете с «Бенфикой», «Барселоной» и киевским «Динамо».
- 22 октября 2021
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