Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Химки». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лерой Зане признан лучшим игроком «Баварии» в сентябре

Лерой Зане признан лучшим игроком «Баварии» в сентябре
Комментарии

Вингер Лерой Зане признан лучшим игроком сентября в мюнхенской «Баварии». Об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба.

Публикация доступна в официальном «твиттере» «Баварии». Права на видео принадлежат DFL.

В сентября 25-летний футболист провёл 5 матчей за «Баварию» во всех турнирах и забил 3 гола. Также Зане отдал 4 результативные передачи.

Напомним, с 2016 по 2020 год Зане выступал в чемпионате Англии за «Манчестер Сити», куда он перешёл из «Шальке-04». Контракт Зане с «Баварией» действует до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 60 млн.

Отметим, что в августе лучшим игроком «Баварии» был признан 18-летний полузащитник Джамал Мусиала.

В нынешнем сезоне Бундеслиги «Бавария» после восьми туров имеет 19 очков и располагается на первом месте. В Лиге чемпионов мюнхенский клуб также возглавляет свою группу, ни разу не пропустив в трёх матчах. «Бавария» находится в квартете с «Бенфикой», «Барселоной» и киевским «Динамо».

Новость по теме
Семак: Витория пытается выжимать максимум из того, что может сделать в «Спартаке»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021