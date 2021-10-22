РФС учредил грант для спортшкол, которые работают с девочками
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Российский Футбольный Союз (РФС) учредил грантовую программу развития женского футбола. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Цель предоставления гранта — помочь спортивным школам более активно привлекать девочек к занятиям футболом. К участию в конкурсе на получение гранта приглашаются школы со статусом Детского футбольного центра, в которых занимается не менее 50 девочек, и их тренирует не менее двух тренеров. По итогам конкурса победившим школам будет предоставлен грант в размере одного миллиона рублей, который можно будет потратить на вовлечение девочек в футбол и обеспечение их тренировок.
Информация об итогах конкурса будет размещена на официальном сайте РФС не позднее 1 декабря 2021 года.
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