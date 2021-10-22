Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Химки». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

РФС учредил грант для спортшкол, которые работают с девочками

РФС учредил грант для спортшкол, которые работают с девочками
Комментарии

Российский Футбольный Союз (РФС) учредил грантовую программу развития женского футбола. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Цель предоставления гранта — помочь спортивным школам более активно привлекать девочек к занятиям футболом. К участию в конкурсе на получение гранта приглашаются школы со статусом Детского футбольного центра, в которых занимается не менее 50 девочек, и их тренирует не менее двух тренеров. По итогам конкурса победившим школам будет предоставлен грант в размере одного миллиона рублей, который можно будет потратить на вовлечение девочек в футбол и обеспечение их тренировок.

Информация об итогах конкурса будет размещена на официальном сайте РФС не позднее 1 декабря 2021 года.

Новость по теме
РФС и правительство Чеченской Республики заключили соглашение о сотрудничестве в футболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021