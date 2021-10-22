КДК рассмотрит протест «Сахалина» после матча с «Калугой» из-за просроченных ПЦР-тестов

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит протест футбольного клуба «Сахалин» после матча с «Калугой» из-за просроченных ПЦР-тестов.

Как сообщается на сайте Второго дивизиона Футбольной Национальной Лиги, организация осуществляет мероприятия по сбору и изучению материалов, связанных с проведением данного матча. Соответствующие документы будут переданы на рассмотрение КДК РФС.

Заседание организации запланировано на 28 октября.

Ранее стало известно, что футбольный клуб «Сахалин» подал протест после матча ФНЛ-2 с «Калугой» (0:1). Причина – просроченные ПЦР-тесты игроков «Калуги», которые не давали права команде выходить на матч. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Руководство «Сахалина» направило официальное письмо в КДК РФС, выразив своё недовольство неправомерностью результата.