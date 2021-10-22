Александр Григорян: в 16 лет чувствовал, что я тренер

Бывший главный тренер «Анжи», ныне возглавляющий женскую футбольную команду московского ЦСКА Александр Григорян, рассказал о развитии карьеры тренера.

«Я сам критикую тренеров, которые не играли. У меня немного другая история, было много предложений, и я мог не только состояться как футболист, но и мог бы играть на очень приличном уровне. Я был хорошо технически оснащен. Очень рано понял, что по призванию я тренер. Кто-то может с этим не соглашаться, мне это абсолютно неинтересно. Я в 16 лет чувствовал, что я тренер», — приводит слова Григоряна «Матч ТВ».

Напомним, 20 сентября Григорян подал в отставку в «Алашкерте» и вернулся в ЖФК ЦСКА, с которым уже работал ранее. За всю карьеру Григорян тренировал «Луч», «Тамбов», «Алашкерт» и «Тосно».