Александр Григорян: в 16 лет чувствовал, что я тренер
Поделиться
Бывший главный тренер «Анжи», ныне возглавляющий женскую футбольную команду московского ЦСКА Александр Григорян, рассказал о развитии карьеры тренера.
«Я сам критикую тренеров, которые не играли. У меня немного другая история, было много предложений, и я мог не только состояться как футболист, но и мог бы играть на очень приличном уровне. Я был хорошо технически оснащен. Очень рано понял, что по призванию я тренер. Кто-то может с этим не соглашаться, мне это абсолютно неинтересно. Я в 16 лет чувствовал, что я тренер», — приводит слова Григоряна «Матч ТВ».
Напомним, 20 сентября Григорян подал в отставку в «Алашкерте» и вернулся в ЖФК ЦСКА, с которым уже работал ранее. За всю карьеру Григорян тренировал «Луч», «Тамбов», «Алашкерт» и «Тосно».
Новость по темеАлександр Григорян: а в чём РПЛ лучше чемпионата Армении?
Комментарии
- 22 октября 2021
-
18:00
-
17:59
-
17:40
-
17:39
-
17:21
-
17:19
-
16:59
-
16:57
-
16:51
-
16:43
-
16:43
-
16:37
-
16:30
-
16:22
-
16:14
-
16:10
-
16:00
-
15:56
-
15:45
-
15:36
-
15:27
-
15:18
-
15:02
-
14:57
-
14:54
-
14:35
-
14:31
-
14:22
-
14:00
-
13:58
-
13:49
-
13:39
-
13:35
-
13:31
-
13:21
Партнерский контент