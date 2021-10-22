Кипрский клуб призвал своих русскоязычных болельщиков-мужчин пригласить на матч тёщ

Кипрский клуб «Арис» из Лимассола решил отметить международный день тёщ 24 октября вместе со своими болельщиками. Перед матчем с «АПОЭЛ» клуб выпустил обращение на русском языке и предложил болельщикам поздравить тёщ с праздником и позвать на стадион. Каждой тёще при входе будет вручено бесплатное приглашение.



«Идея на поверхности: «Арис» — семейный клуб. Мужчины приглашают своих жен и подруг, приводят детей. Но пригласить тёщу — вроде как экзотика, и в день матчей зятья редко заботятся о тещах. В Международный день тещи мы исправим эту несправедливость», — сказал директор по маркетингу «Ариса» Алексей Дозорцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата».



«Арис», вернувшийся в элитную лигу, открыл русскоязычные соцсети, объяснив это возросшим количеством числа болельщиков-выходцев из бывшего СССР.