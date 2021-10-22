Стало известно количество зрителей, которые смогут посетить матч «Локомотива» с «Сочи»
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Пресс-служба московского «Локомотива» сообщила о количестве зрителей, которые смогут присутствовать на домашнем матче с «Сочи», который состоится 25 октября. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте «железнодорожников».
Роспотребнадзор уведомил московский клуб, что на матч с «Сочи» может быть допущено до 30% зрителей от вместимости стадиона.
Проход на стадион по билетам будет доступен при наличии QR-кода, подтверждающего вакцинацию или перенесённое в течение последних 6 месяцев заболевание, а также при предъявлении документа, удостоверяющего личность. ПЦР-тест также даёт право прохода на арену. Несовершеннолетние болельщики будут допущены на стадион только в сопровождении взрослых, имеющих QR-код.
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