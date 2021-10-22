Юлиан Нагельсман рассказал о течении заболевания коронавирусом

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман рассказал о своём самочувствии и о ходе вакцинации в мюнхенском клубе.

«Я выступаю за вакцинацию и считаю, что это необходимо. Но в Германии нет принуждения к вакцинации, даже в «Баварии» этого не практикуют. У меня лёгкое течение болезни, вот вам и преимущество вакцинации», — приводит слова Нагельсмана Kicker.

Напомним, недавно стало известно, что главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман заразился коронавирусом, хотя был вакцинирован. Нагельсман вернулся в Германию отдельно от команды и ушёл на самоизоляцию. Он будет оставаться дома до полного выздоровления. Накануне в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бенфика» проиграла «Баварии» со счётом 0:4.