Юлиан Нагельсман рассказал о течении заболевания коронавирусом
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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман рассказал о своём самочувствии и о ходе вакцинации в мюнхенском клубе.
«Я выступаю за вакцинацию и считаю, что это необходимо. Но в Германии нет принуждения к вакцинации, даже в «Баварии» этого не практикуют. У меня лёгкое течение болезни, вот вам и преимущество вакцинации», — приводит слова Нагельсмана Kicker.
Напомним, недавно стало известно, что главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман заразился коронавирусом, хотя был вакцинирован. Нагельсман вернулся в Германию отдельно от команды и ушёл на самоизоляцию. Он будет оставаться дома до полного выздоровления. Накануне в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бенфика» проиграла «Баварии» со счётом 0:4.
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