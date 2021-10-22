Генеральный директор «Интера»: на поле особой разницы между Лукаку и Джеко нет

Генеральный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта высказался о трансфере нападающего Ромелу Лукаку в лондонский «Челси».
«Мы продали Лукаку за € 115 млн и бесплатно подписали на его позицию Джеко. На поле большой разницы между ними нет. Лукаку ушёл, чтобы получать по контракту в два раза больше — в Италии такую сумму он бы никогда не заработал. В 2000 году у Серии А был самый большой оборот среди всех лиг. Прошло 20 лет, сейчас мы отошли на задний план с точки зрения финансов.
Индзаги хорошо работает, ему даётся время, чтобы узнать об особенностях коллектива. Может быть, некоторые голы можно было предотвратить, согласен. Оборону нам надо улучшать. Лаутаро согласен остаться в клубе и продлить договор: мы близки соглашению. С Брозовичем мы тоже продлим контракт, я уверен», — приводит слова Маротты Corriere della Sera.
- 22 октября 2021
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