Генеральный директор «Интера»: на поле особой разницы между Лукаку и Джеко нет

Генеральный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта высказался о трансфере нападающего Ромелу Лукаку в лондонский «Челси».



«Мы продали Лукаку за € 115 млн и бесплатно подписали на его позицию Джеко. На поле большой разницы между ними нет. Лукаку ушёл, чтобы получать по контракту в два раза больше — в Италии такую сумму он бы никогда не заработал. В 2000 году у Серии А был самый большой оборот среди всех лиг. Прошло 20 лет, сейчас мы отошли на задний план с точки зрения финансов.

Индзаги хорошо работает, ему даётся время, чтобы узнать об особенностях коллектива. Может быть, некоторые голы можно было предотвратить, согласен. Оборону нам надо улучшать. Лаутаро согласен остаться в клубе и продлить договор: мы близки соглашению. С Брозовичем мы тоже продлим контракт, я уверен», — приводит слова Маротты Corriere della Sera.