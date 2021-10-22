«Когда я черпачка левой дал». Дзюба назвал три своих главных гола за «Зенит»

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба назвал три самых главных гола за петербургский клуб в своей карьере.

«Сразу приходит в голову чемпионский матч с «Локомотивом», когда я черпачка левой дал. Очень значим для меня и победный гол в Краснодаре, когда была знаменитая перестрелка на 90‑х минутах. Ну и особым стал первый гол «Спартаку». Тогда мы проигрывали, сами себе напривозили. Шатов прострелил, Данни оставил мяч, и я с левой забил. Эти три гола для меня основополагающие в «Зените» — без деления на первый, второй и третий», — приводит слова Дзюбы официальный сайт «Зенита».

Напомним, матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» – «Спартак» состоится 24 октября. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало игры – в 19:00 мск.