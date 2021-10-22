Дзюба: было действительно тяжело после Евро. Появилась какая-то апатия

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба рассказал о своём состоянии после чемпионата Европы — 2020. За сборную России на турнире форвард забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

«После Евро было действительно тяжело. Появилась какая-то апатия от того, что мы готовились, прошли большой путь — и всё так неудачно закончилось. Чтобы осознать и прийти в себя, понадобилось время. Но даже когда ты прекрасно готов, бывает такое, что просто не идёт. Не забиваешь, и о тебе сразу говорят: «Он не в форме». Это глупости. Не бывает так, что забил — ты в форме, не забил — не в форме», — приводит слова Дзюбы официальный сайт «Зенита».

Напомним, на Евро-2020 сборная России под руководством Станислава Черчесова не смогла выйти в плей-офф из группы B с Бельгией, Данией и Финляндией.