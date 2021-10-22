Российский вратарь «Будё-Глимта» рассказал о красивом поступке Шомуродова после игры ЛЕ

Российский вратарь «Будё-Глимта» Никита Хайкин рассказал о поступке нападающего «Ромы» Эльдора Шомуродова после встречи 3-го тура группового этапа Лиги Европы.
«Хочу сказать спасибо Эльдору Шомуродову, который очень грамотно и уважительно повел себя после игры. Ребята хотели у многих игроков «Ромы» попросить поменяться футболками. Но понимали, что после такого поражения будет тяжело это сделать. Поэтому я поговорил с Эльдором, классный парень, и вот он вынес ребятам пару маек. За что ему отдельное спасибо», — цитирует Хайкина «Матч ТВ».
Напомним, вчера, 21 октября, в матче 3-го тура группового этапа Лиги конференций норвежский «Будё-Глимт» разгромил «Рому». Встреча проходила на стадионе «Аспмюра» в Будё (Норвегия) и завершилась со счётом 6:1 в пользу хозяев. «Будё-Глимт» набрал семь очков в трёх матчах и занимает первое место в таблице группы C. «Рома» (6) располагается на втором месте.
- 22 октября 2021
-
20:53
-
20:46
-
20:35
-
20:28
-
20:24
-
20:01
-
19:59
-
19:48
-
19:38
-
19:33
-
19:21
-
19:00
-
18:56
-
18:45
-
18:30
-
18:27
-
18:16
-
18:14
-
18:07
-
18:00
-
17:59
-
17:40
-
17:39
-
17:21
-
17:19
-
16:59
-
16:57
-
16:51
-
16:43
-
16:43
-
16:37
-
16:30
-
16:22
-
16:14
-
16:10