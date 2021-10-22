Российский вратарь «Будё-Глимта» рассказал о красивом поступке Шомуродова после игры ЛЕ

Российский вратарь «Будё-Глимта» Никита Хайкин рассказал о поступке нападающего «Ромы» Эльдора Шомуродова после встречи 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Хочу сказать спасибо Эльдору Шомуродову, который очень грамотно и уважительно повел себя после игры. Ребята хотели у многих игроков «Ромы» попросить поменяться футболками. Но понимали, что после такого поражения будет тяжело это сделать. Поэтому я поговорил с Эльдором, классный парень, и вот он вынес ребятам пару маек. За что ему отдельное спасибо», — цитирует Хайкина «Матч ТВ».

Напомним, вчера, 21 октября, в матче 3-го тура группового этапа Лиги конференций норвежский «Будё-Глимт» разгромил «Рому». Встреча проходила на стадионе «Аспмюра» в Будё (Норвегия) и завершилась со счётом 6:1 в пользу хозяев. «Будё-Глимт» набрал семь очков в трёх матчах и занимает первое место в таблице группы C. «Рома» (6) располагается на втором месте.