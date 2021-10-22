«Торино» на своём поле одержал победу над «Дженоа»

Сегодня, 22 октября, на стадионе «Олимпико ди Торино» в Турине (Италия) в рамках 9-го тура Серии А встречались «Торино» и «Дженоа». Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по московскому времени. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев поля.
Счёт в этом матче на 14-й минуте открыл парагвайский нападающий Арнальдо Антонио Санабрия. В качестве ассистента выступил Кристиан Ансальди. Через 17 минут игроки «Торино» увеличили своё преимущество: Томмазо Побега после передачи Арнальдо Антонио Санабрии отправил мяч в сетку ворот гостей.
На 69-й минуте Маттиа Дестро отыграл один мяч. Через 8 минут Йосип Брекало забил очередной гол хозяев, а уже через 4 минуты Фелипе Кайседо забил последний гол в этом матче, установив финальный счёт — 3:2.
Судейскую бригаду возглавил Пьеро Джакомелли. Ему помогали ассистенты Алессандро Ло Чичеро и Дамьяно Ди Йорьо. Резервный рефери — Франческо Меравилья.
- 22 октября 2021
-
22:28
-
22:24
-
22:20
-
22:02
-
21:53
-
21:53
-
21:40
-
21:34
-
21:27
-
21:20
-
21:10
-
20:53
-
20:46
-
20:35
-
20:28
-
20:24
-
20:01
-
19:59
-
19:48
-
19:38
-
19:33
-
19:21
-
19:00
-
18:56
-
18:45
-
18:30
-
18:27
-
18:16
-
18:14
-
18:07
-
18:00
-
17:59
-
17:40
-
17:39
-
17:21