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«Торино» на своём поле одержал победу над «Дженоа»

«Торино» на своём поле одержал победу над «Дженоа»
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Сегодня, 22 октября, на стадионе «Олимпико ди Торино» в Турине (Италия) в рамках 9-го тура Серии А встречались «Торино» и «Дженоа». Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по московскому времени. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев поля.

Счёт в этом матче на 14-й минуте открыл парагвайский нападающий Арнальдо Антонио Санабрия. В качестве ассистента выступил Кристиан Ансальди. Через 17 минут игроки «Торино» увеличили своё преимущество: Томмазо Побега после передачи Арнальдо Антонио Санабрии отправил мяч в сетку ворот гостей.

На 69-й минуте Маттиа Дестро отыграл один мяч. Через 8 минут Йосип Брекало забил очередной гол хозяев, а уже через 4 минуты Фелипе Кайседо забил последний гол в этом матче, установив финальный счёт — 3:2.

Судейскую бригаду возглавил Пьеро Джакомелли. Ему помогали ассистенты Алессандро Ло Чичеро и Дамьяно Ди Йорьо. Резервный рефери — Франческо Меравилья.

Италия - Серия А. 9-й тур
22 октября 2021, пятница. 19:30 МСК
Торино
Турин
Окончен
3 : 2
Дженоа
Генуя
1:0 Санабрия – 14'   2:0 Побега – 31'   2:1 Дестро – 69'   3:1 Брекало – 77'   3:2 Кайседо – 80'
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