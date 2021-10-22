Главный тренер «Химок» Черевченко: «Динамо» сегодня не имело права проиграть

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал результат матча 12-го тура РПЛ с московским «Динамо». Подмосковный клуб уступил со счётом 1:4.

«Это заслуженная победа «Динамо». Поздравляю их с победой, сегодня они не имели права проиграть — сегодня день рождения такого великого футболиста. Если по игре, то после двух голов со стандарта нам пришлось немного перестраивать игру.

У нас даже если один человек выбывает по какой-либо причине, это всегда сказывается. У Кухарчука вчера на тренировке появились проблемы. Мы решили оставить его вне заявки, потому что если бы он вышел на 10-15 минут, это могло бы закончиться плачевно. Он мог выбыть на более долгий срок.

Сезоны всегда не похожи друг на друга. У нас Долгов играет в атаке, начинает в основе, потому что в обойме нет нападающих. Саша — хороший футболист, я помню его ещё по детям, но отсутствие игровой практики сказывается. Надеюсь, что Саша вернётся в свои кондиции», — передаёт слова Черевченко корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.