Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал разгромную победу над «Химками»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал разгромную победу своих подопечных над «Химками» (4:1) в рамках 12-го тура российской Премьер-Лиги.

«Я очень рад, что сегодня, в такой особенный день, в день рождения великого Льва Яшина, мы сумели добиться победы. Эта победа является подарком. Я считаю, что сегодня мы контролировали игру, держали нити в своих руках. Первые два мяча — это великолепные стандарты. Хотел бы отдать должное нашему тренерскому штабу, который кропотливо работает над такими моментами. Мы сыграли агрессивно, в контроль, и я считаю, что сегодняшняя победа абсолютно заслужена.

Для нас важны все футболисты, не только игроки стартового состава. Нам важно, чтобы игрок, выходящий на замену, дал новый импульс. Сегодня они провели качественный матч. Плодом такой качественной игры являются голы. Нам нужно, чтобы у нас была здоровая борьба за место в составе. Можно сказать, что игроки атаки сегодня отлично себя проявили.

Я считаю, что природа голов со «Спартаком» и сегодняшнего – разная. Единственный похожий момент – временные отрезки. Нам нужно до конца и надёжно обороняться, не терять концентрацию. К сожалению, сегодня этого не хватило, и мы пропустили гол в концовке матча.

Для Гладышева сегодня был дебют в РПЛ, но этому матчу предшествовал его труд. Видно, что парень растёт и не останавливается в своём прогрессе, доказывая это каждый день. Ему сегодня немного не повезло, но это его первые шаги. Я доволен его работой, он очень упорно работает, и ему нужно продолжать в том же духе в будущем.

Могу сказать, что в кубковой игре не будет той же команды, что сегодня. Но встреча с «Оренбургом» будет важной, и мы рассчитываем на тех игроков, которые будут в матче. Скажу так — мы, конечно, держим в голове матч с «Зенитом».

Не могу точно сказать, насколько всё серьезно у Ордеца. Завтра мы сможем посмотреть всё более детально, и всё станет понятно», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.