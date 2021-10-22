Цорн объяснил, зачем вместе с Рангником приехал на игру «Динамо» — «Химки»

Технический директор московского «Локомотива» Томас Цорн объяснил, зачем он совместно с руководителем отдела спорта и развития клуба Ральфом Рангником присутствовал на матче 12-го тура российской Премьер-Лиги между «Динамо» и «Химками».
«Хороший матч! Зачем мы с Рангником приехали на «Динамо» — «Химки»? Просто посмотреть футбол. Больше ничего говорить не буду», — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
Напомним, сегодня, 22 октября, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» состоялся матч 12-го тура российской Премьер-лиги «Динамо» — «Химки». Противостояние завершилось со счётом 4:1 в пользу хозяев поля.
Отметим, что москвичи одержали победу в день рождения легендарного советского вратаря Льва Яшина.
- 22 октября 2021
-
22:28
-
22:24
-
22:20
-
22:02
-
21:53
-
21:53
-
21:40
-
21:34
-
21:27
-
21:20
-
21:10
-
20:53
-
20:46
-
20:35
-
20:28
-
20:24
-
20:01
-
19:59
-
19:48
-
19:38
-
19:33
-
19:21
-
19:00
-
18:56
-
18:45
-
18:30
-
18:27
-
18:16
-
18:14
-
18:07
-
18:00
-
17:59
-
17:40
-
17:39
-
17:21