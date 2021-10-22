Цорн объяснил, зачем вместе с Рангником приехал на игру «Динамо» — «Химки»

Технический директор московского «Локомотива» Томас Цорн объяснил, зачем он совместно с руководителем отдела спорта и развития клуба Ральфом Рангником присутствовал на матче 12-го тура российской Премьер-Лиги между «Динамо» и «Химками».

«Хороший матч! Зачем мы с Рангником приехали на «Динамо» — «Химки»? Просто посмотреть футбол. Больше ничего говорить не буду», — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Напомним, сегодня, 22 октября, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» состоялся матч 12-го тура российской Премьер-лиги «Динамо» — «Химки». Противостояние завершилось со счётом 4:1 в пользу хозяев поля.

Отметим, что москвичи одержали победу в день рождения легендарного советского вратаря Льва Яшина.